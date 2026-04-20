東京・千代田区の議員会館で、刃物を持った男が現行犯逮捕されました。午前9時45分ごろ、千代田区の参議院議員会館から「金属探知機で刃物を発見した」と、警視庁の機動隊員に連絡がありました。議員会館のロビーにあるセキュリティーチェックで、50代の男が刃物を持っていたことが判明し、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。けが人はいませんでした。男は「片山議員に持ってきてもらうよう言われた」などと話しているという