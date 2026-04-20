【「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」オープンベータテスト】 開催期間：4月24日16時～4月27日15時59分 Cygamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）」のオープンベ&#125