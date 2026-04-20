【「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」オープンベータテスト】 開催期間：4月24日16時～4月27日15時59分

Cygamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）」のオープンベータテストを4月24日16時より4月27日15時59分にかけて開催する。

本テストは、オンラインプレイや各プラットフォーム間でのクロスプレイのテストを目的に全プラットフォームで実施される。全4種のクエストがプレイ可能となっており、最初の3つをクリアすると4つ目のクエストとして高難度クエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」が解放。前回開催したクローズドベータテストの内容に加えてこちらでは、本作の新要素となるバトルシステム「召喚」や、全員での連携による召喚「アセンドチェイン」などを体験できる。

開催の告知に合わせ「Relink」につながる「GRANBLUE FANTASY」の物語を紹介するイントロダクションムービーが公開。関連作品として、アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」7話までと、マンガ「グランブルーファンタジー」全話が無料公開されている。

□アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」の配信ページ

□サイコミのマンガ「グランブルーファンタジー」のページ

「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」オープンベータテスト 開催概要

開催日程：4月24日16時～4月27日15時59分

事前ダウンロード可能日時：4月23日16時

□・オープンベータテスト特設サイト

注意事項

・オープンベータテストは、ネットワーク負荷の検証やゲーム動作の確認、不具合の特定および改善を目的としたテストです。

・テスト期間中は、予期せぬ不具合や接続の不安定化、ゲームの停止・強制終了などが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。

【[JP] GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | イントロダクションムービー】

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