「グラブル リリンク：エンドレスラグナロク」を一足先に体験できるオープンベータテストが4月24日より開催新要素「召喚」もプレイ可能
Cygamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）」のオープンベータテストを4月24日16時より4月27日15時59分にかけて開催する。
本テストは、オンラインプレイや各プラットフォーム間でのクロスプレイのテストを目的に全プラットフォームで実施される。全4種のクエストがプレイ可能となっており、最初の3つをクリアすると4つ目のクエストとして高難度クエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」が解放。前回開催したクローズドベータテストの内容に加えてこちらでは、本作の新要素となるバトルシステム「召喚」や、全員での連携による召喚「アセンドチェイン」などを体験できる。
開催の告知に合わせ「Relink」につながる「GRANBLUE FANTASY」の物語を紹介するイントロダクションムービーが公開。関連作品として、アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」7話までと、マンガ「グランブルーファンタジー」全話が無料公開されている。
□アニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」の配信ページ
□サイコミのマンガ「グランブルーファンタジー」のページ
「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」オープンベータテスト 開催概要
開催日程：4月24日16時～4月27日15時59分
事前ダウンロード可能日時：4月23日16時
□・オープンベータテスト特設サイト
注意事項
・オープンベータテストは、ネットワーク負荷の検証やゲーム動作の確認、不具合の特定および改善を目的としたテストです。
・テスト期間中は、予期せぬ不具合や接続の不安定化、ゲームの停止・強制終了などが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
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