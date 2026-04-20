5月21日より世界独占配信される、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務めたNetflixシリーズ『ザ・ボローズ』のティザー予告が公開された。 参考：王道アクションが次々に登場Netflixシリーズ『マン・オン・ファイア』4月30日配信 本作は、高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解な現象や、