5月21日より世界独占配信される、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務めたNetflixシリーズ『ザ・ボローズ』のティザー予告が公開された。

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本作は、高齢者たちが住む人工的な街を舞台に、周囲で巻き起こる不可解な現象や、住人たちを襲う未知の生物に翻弄されながらも、街に隠された秘密に迫っていくアドベンチャー。製作はダファー兄弟が設立したUpside Down Picturesが担当した。

エグゼクティブ・プロデューサーを務めるダファー兄弟は本作について「この作品のキャラクターたちは『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の子供たちより少し年上ですが、同じように愛すべき変わり者たちです。怖かったり、面白かったり、そして深く感動したりする冒険に、皆さんが参加してくれるのが待ち遠しいです」と自信をのぞかせた。また、クリエイターとショーランナーを兼任するジェフリー・アディスとウィル・マシューズはダファー兄弟とともに作り上げた本作について「この作品で彼ら（ダファー兄弟）は感動と恐怖の完璧なバランスをもたらしてくれました。物語の明るい表の顔の裏に隠されたダークな謎を世界中の観客が解き明かすのを今から待ちきれません」と語った。

老後の快適な暮らしのために人工的に作られた居住地「ボローズ」。そこでは、引退した高齢者たちがただ死にゆくのを待つのではなく、新たなコミュニティを築き、楽しみを見つけ生活を謳歌していた。そこに新たに加わることになったのが、妻を亡くした男サム。しかし彼は次第に奇妙な出来事に遭遇する。突如として動物たちが異様な死を遂げる事件が発生したり、謎の高齢者がサムに襲いかかるなど、普通では考えられないことが次々と巻き起こっていく。さらには、親しかった隣人が未知の生物によって命を奪われる場面に遭遇してしまい、恐怖と謎が深まっていく。

公開されたティザー予告には、サムや隣人たちが奇妙な出来事の真相を突き止めるべく、意を決して調査に乗り出していく姿が映し出される。メカに詳しい偏屈者のサムをはじめ、末期がんの元医師ウォリーや、元ジャーナリストの情報通ジュディ、カラスが友達の自由人アート、恋に燃える“女王様”レネーなど、個性豊かな住人同士で力を結集させ、奇妙な現象の秘密と未知の生物の正体の解明に挑む。

さらに、ダファー兄弟がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』では描かれなかった物語の空白期間、1985年の冬の冒険が描かれる新作アニメーション『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』も4月23日よりNetflixにて世界独占配信される。

◾️配信情報Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』Netflixにて、5月21日（木）世界独占配信

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』Netflixにて、4月23日（木）世界独占配信（文＝リアルサウンド編集部）