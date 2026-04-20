1位は女性向けブランドを展開する企業平均年収316万円今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が低い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代】」を作成した。対象は、従業員の平均年齢（単体）が30代の上場企業。単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。早速、ランキングを確認していこう。1位は、ANAPホールディングス（HD）。平