1位は女性向けブランドを展開する企業

平均年収316万円

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が低い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代】」を作成した。

対象は、従業員の平均年齢（単体）が30代の上場企業。単体の従業員数が100人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位は、ANAPホールディングス（HD）。平均年収は316.0万円だった。

同社は女性や子ども向けにアパレルブランドを展開している。従業員の平均年齢は30.2歳だった（24年8月末時点）。

業績は厳しい状況が続いていて、今回のランキングで対象となった2024年8月期は約12億円の最終赤字だった（連結子会社の清算完了により、ANAP単体ベースの数値）。赤字が続く中、24年11月には事業再生ADR手続きに基づく増資で債務超過を解消した。

低迷する事業を立て直すべく、25年からはエステ事業と、ビットコインなどの暗号資産（仮想通貨）投資事業を強化している。ANAPの新規事業については、2025年11月25日配信の記事『【スクープ】東証スタンダード上場ANAPから41億円が流出、大半が金融業者に還流か…疑惑の「資金還流スキーム」を独断実行した前社長は別の上場企業に転身の怪』でも詳しく報じているので、ぜひチェックしてみてほしい。

2位は障害者の就労支援事業を手がけるmanabyで、平均年収は321.8万円だった。本社は宮城県仙台市にある。宮城県のほか、東京都、神奈川県など首都圏でも事業を展開している。従業員の平均年齢は35.9歳だった（25年3月末時点）。

3位は熊本県に本社を持つテクノクリエイティブ。平均年収は322.6万円だった。システムインテグレーションやエンジニアリング事業などを手がけている。従業員の平均年齢は38.6歳（24年9月末時点）。単体の従業員数は1143人と、トップ5社の中では断トツで多かった。

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