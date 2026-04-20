韓国の1人当たり国内総生産（GDP）が5年後には台湾に1万ドル以上の差を付けられるだろうとの見通しが出てきた。成長が遅い中で支出は増え国の負債比率にも警告ランプが灯った。国際通貨基金（IMF）が19日に発表した「世界経済見通し」によると、IMFは今年韓国の1人当たりGDP（名目基準）を昨年の3万6227ドルより3．3％増加した3万7412ドルと予想した。2年後の2028年には4万695ドルで初めて4万ドルを超える見通しだ。これに対し台湾