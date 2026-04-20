素早い帰塁に重要な一歩目…習得したい「上に蹴る動作」走塁において、「素早い帰塁」は身につけたい技術の1つだ。足が速くても機敏に帰塁できなければ、牽制死のリスクは高まるし、リードも大きく取れず盗塁を試みる機会も減る。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんが、迅速に帰塁する方法を紹介している。野球は左回りで本塁→一塁→二塁→三塁→本塁と進むスポーツ。