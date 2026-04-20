秋田汐梨と池田匡志がW主演を務めるドラマ『share』(毎週月曜25:00〜 ※関東ローカル／FOD独占見放題配信、TVer見逃し配信)が、きょう20日からフジテレビでスタートする。放送を目前に控え、2人はそれぞれコメントを寄せ、甘く切ない同居ラブストーリーの見どころや、自身が演じたキャラクターへの思いを語った。 (左から)秋田汐梨、池田匡志原作は、累計発行部数30万部を超える三つ葉優雨氏の同名漫画。母親の再婚をきっかけに居