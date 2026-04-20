きのう（19日）未明、千葉県君津市で男性（66）が車にはねられて死亡したひき逃げ事件で、警察は50歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、君津市北子安の会社員・伊場誠容疑者（50）です。警察によりますと、伊場容疑者はきのう午前0時半ごろ、君津市北子安の路上で、軽自動車を運転中に近くに住む千田辰也さん（66）をはねて、そのまま逃走した疑いが持たれています。千田さんは病院に運ばれましたが、その