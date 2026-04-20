全国高校総体への代表枠をかけて戦う、男女サッカー競技の北海道予選準決勝、決勝を札幌厚別公園競技場で初開催することが１９日までに決まった。複数の関係者が明らかにしたもので、６月１６日に準決勝、翌１７日に決勝を行う。２０２２年までは持ち回りで道内各地で開催し、全試合を実施してきた。その後はコロナ禍を経て、選手の健康状態などを考慮。２３年からは１〜３回戦後、日程を空けて、準決勝以降を行ってきた。昨年