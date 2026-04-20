明日21日(火)は全国的に黄砂が飛んでくる可能性があります。明日の朝には西日本や北陸から北海道の日本海側にかけて飛来し、夕方以降は東海や関東から北海道の太平洋側にかけて広く飛んできそうです。洗濯物や車などに付着することが考えられます。また、環境省によりますと、黄砂は目や鼻、皮膚のアレルギー症状を引き起こすことがあります。喘息など呼吸器疾患のある人は特に注意が必要です。明日21日は広く黄砂が飛んでくる明日