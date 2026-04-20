◇柔道皇后杯全日本女子選手権（2026年4月19日横浜武道館）元世界王者で3年ぶりに出場した朝比奈沙羅（FUKUDEN＆GRIP）は準々決勝で敗退。最後は70キロ軽い古賀ひよりに振り回され、0―3の旗判定で敗れたが「引退も考えた中、一念発起して戻ってこられた。今は柔道もだいぶ楽しくできるようになった」と話した。20年4月に独協医大へ入学した“闘う医学生”。「もうちょっと頑張りたい」と現役続行を明言した。