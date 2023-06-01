＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドがスタートした。日本勢は6人がプレーする。＜連続写真＞左肩“ストン”岩井千怜のスイングを分析先陣を切るのは馬場咲希。日本時間午前0時45分にティオフ。イーブンパー・62位からの浮上を目指していく。古江彩佳