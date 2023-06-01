ドジャースは19日（日本時間20日）、ライアン・ウォード外野手（28）を昇格させ、フレディ・フリーマン内野手（36）が出産に立ち会うための産休制度「父親リスト」入りしたことを発表した。ウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名され、以降マイナーでプレー。昨季は3Aで143試合に出場し、打率・290、36本塁打、122打点、OPS・937を記録し、パシフィックコーストリーグのMVPに輝いた有望株。