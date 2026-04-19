指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・＝ＬＯＶＥが１９日、神奈川・横浜スタジアムで結成８周年を記念したツアーのファイナル公演を開催。前日１８日と合わせて約７万人を動員した。開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、「青春?サブリミナル?」を歌うメンバーの姿がスクリーンに映し出される。センターを務める郄松瞳が会場後方のサブステージに登場。郄松の「ハマスタ行くぞ！」という気合のひ