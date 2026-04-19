フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、人と食事に行く時の支払いについて思いを語った。この日のゲスト・コラムニストでDJのジェーン・スー氏 (52)が、後輩と食事に行った時には自身が支払い、その後でお茶に行った時に、後輩が払うつもりでいたのに、トイレに立った間にスー氏が支払ってしまったことを明かすと、田中は「それはタイミング