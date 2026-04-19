◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）岡山（１９日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪がホームで岡山をＰＫ戦の末に破り、リーグ２戦ぶり勝利を挙げた。開幕節・Ｃ大阪戦（２月７日・ヤンマー）で左足肉離れを発症した元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が後半１６分から途中出場し、リーグ１０戦ぶり復帰。さっそく同２０分には鋭いパスでＦＷジェバリのゴールをアシストし、ＰＫ戦では１人目を任され