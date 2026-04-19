俳優の松下洸平（39）が19日、滋賀・高島市内で開かれたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークイベントに出演。撮影の裏話を語った。松下は同作で徳川家康を演じる。豊臣秀長（小一郎）役の主演・仲野太賀（33）、前田利家役の大東駿介（40）、石川数正役の迫田孝也（49）らと登場し、爆笑トークを繰り広げた。松下は合戦シーンの撮影について、「甲冑が重すぎて、後半になると誰もしゃべらなくなった。過酷で