◇柔道全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）体重無差別で行われ、７８キロ超級で元世界選手権金メダルの朝比奈沙羅（ＦＵＫＵＤＥＮ＆ＧＲＩＰ）は、４回戦で古賀ひより（パーク２４）に判定負け。３年ぶりの皇后杯で８強に進出し「今の自分の中で、できることはできたかなと思う」と、大粒の汗を拭った。予選を兼ねた３月の東京都選手権で３位となり、３年ぶりに全日本戦出場を決めた朝比奈。初戦（２回戦）は、辻ななる