◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月19日甲子園）中日は阪神に3試合連続の逆転負けで4連敗。借金は今季ワーストの11に膨らんだ。阪神戦の開幕からの6連敗は球団初の屈辱となった。序盤から打線がつながり、石伊の2ランなどで3回までに5点を挙げ、5―3とリードした。だが、5回に先発の高橋宏がつかまり1死満塁から佐藤輝に左犠飛、大山に左前適時打を浴びて同点。6回も1死二塁とピンチをつくって降板すると、代わった斎