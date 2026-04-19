歌手の工藤静香（56）が19日、自身のインスタグラムを更新。仲良しお笑いタレント“絢ちゃん”とのプライベート2ショットを公開した。「忙しいのに〜絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」とつづり、14日に56歳となった工藤が、バースデーケーキを前にイモトアヤコとともに笑みを浮かべている写真などをアップした。工藤は、1月には