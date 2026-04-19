歌手の工藤静香（56）が19日、自身のインスタグラムを更新。仲良しお笑いタレント“絢ちゃん”とのプライベート2ショットを公開した。

「忙しいのに〜絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」とつづり、14日に56歳となった工藤が、バースデーケーキを前にイモトアヤコとともに笑みを浮かべている写真などをアップした。工藤は、1月には40歳の誕生日を迎えたイモトとともにケーキを前にした写真をアップしていた。

この投稿にフォロワーらからは「大好きなお二人」「めっちゃいい笑顔 2人とも可愛い」「大人になってからのお友達ってなんだか素敵」「お二人のはじける笑顔が眩しい」「仲良しさん お二人の笑顔 最高」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。