◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―2（PK5―3）岡山（2026年4月19日パナスタ）PK戦の末に勝利したG大阪に至宝が帰ってきた。1―1の後半20分、FWイッサム・ジェバリの逆転弾をアシストしたのがFW宇佐美貴史。2月7日のリーグ開幕・C大阪戦以来約2カ月半ぶりの実戦で、いきなり目に見える結果を残した。「必ず力になってくれる選手の1人。経験が豊富な質の高い選手がピッチに戻ってくるのは、すごく大事で、嬉しい」。イェ