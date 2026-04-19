【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Huluにて独占配信中のドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2が、4月19日に第4話を更新。あわせて特別映像を公開した。 ■誰が敵で、誰が味方か!?交錯する罪と想いを辿る特別映像公開！ 本作で描かれているのは、脱獄に失敗したあの日から一年後。日下怜治（ジェシー）を脱獄させるべく、彼が収容されている白岩刑務所に赴任した冬木こずえ