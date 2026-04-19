ジェシー演じる怜治の身に、思いもよらぬ出来事が!?篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2 第4話配信開始

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Huluにて独占配信中のドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2が、4月19日に第4話を更新。あわせて特別映像を公開した。

■誰が敵で、誰が味方か!? 交錯する罪と想いを辿る特別映像公開！

本作で描かれているのは、脱獄に失敗したあの日から一年後。日下怜治（ジェシー）を脱獄させるべく、彼が収容されている白岩刑務所に赴任した冬木こずえ（篠原涼子）。そこは、最新のテクノロジーを駆使した＜スマートプリズン＞と呼ばれる場所。高学歴のエリート所長・権頭京平（桐山漣（※「漣」は、一点しんにょうが正式表記））が築き上げた、アリ一匹すら逃がさぬ盤石の孤城だった。

再会した当初こそ、こずえに「会いたくなかった」と拒否反応を示した怜治。“恋人”である受刑者支援団体のメンバー・倉木凛花（志田彩良）にも揺るがずに、怜治のことだけを想うこずえ。その姿を見た怜治も「こずえと一緒にいたい」と、隠していた本音があふれ出た。未来に向け、脱獄への決意を確かめ合ったふたり。しかし“合同捜査”で、こずえの近くに引っ越してきた刑事・佐伯雄介（藤木直人）が動き出す。佐伯登場にも動揺する素振りも見せず、氷川拘置所の元未拘禁者で、現在はスナックで働く内村優（沢村玲）の協力を得ながら、脱獄計画を進めるこずえだったが――。

SNS上では「今回もハラハラドキドキの連続でした！こずえと怜治どうなるの!?」「早くこずえと怜治のふたりで幸せになってほしい！」「こずえの怜治を見たときの表情の変化が切なすぎて…」「終わらないで…だけど早く観たい！のせめぎ合いです！」「『パンチドランク・ウーマン』好きすぎて映画化してほしいぐらい」といった声が相次ぎ、配信を重ねるごとにその熱量は一層高まりを見せている。

そしてこの度、塀の内外の面々が胸に抱く思惑・疑惑の念が幾重にも交わり、一瞬たりとも目が離せない展開の特別映像が公開された。こずえと怜治、佐伯のそれぞれが抱える葛藤と揺れ動く感情を軸に、「怜治を必ず脱獄させる」というこずえの想いがより一層強まっていく様子が描かれ、物語の核心へと迫る内容となっている。

■迫るタイムリミット！自宅待機を命じられたこずえがとった、驚愕の作戦とは!?

第4話では、沼田殺害および青島への殺人教唆の容疑で、佐伯から取り調べを受けるこずえ。その帰路、“私人逮捕系”配信者から執拗な追及を受け、「死神刑務官」と言い放たれる。このショッキングな文言は拡散され、白岩刑務所にもクレームが…。こずえは、一週間の自宅待機を命じられることとなった。

自宅で身動きがとれないこずえは、脱獄決行を急ぐ。収容されているエリオットを懐柔するためにとった行動。それは、怜治とエリオットを面会させるという大胆不敵なものだった。チェスをしながら意見を交わすふたりだが、意表をつく怜治の言動に、エリオットは思わず興奮して――!?

その夜、白戸は怜治に、こずえとの連絡手段としてスマートフォンをこっそり差し入れる。“今度こそ、必ず自由になろう。二人で”――束の間の穏やかな時間。しかし同じ頃、白戸はエリオットのある言葉に激しく動揺。そして怜治の身にも、思いもよらぬ出来事が…！

「二人で自由になる」――その願いは、近づいたと思えば遠のいていく。果たして今度こそ自由を掴むことができるのか。人生を狂わすほどの愛に出会い、悪魔に魂を売った刑務官・こずえ。彼女を待ち受けるのは、ハッピーエンドか、それとも――。ついに、脱獄決行前夜。ここから先は、すべての瞬間が手に汗握るクライマックスの連続となるので、最後までお見逃しなく。

■第4話あらすじ

沼田貴史（久保田悠来）殺害および青島翔（YOUNG DAIS）への殺人教唆の容疑で取り調べを受けた冬木こずえ（篠原涼子）は、“私人逮捕系”配信者から執拗な追及を受ける。こずえを「死神刑務官」と言い放った配信動画はみるみる拡散され、こずえは一週間の自宅待機を命じられる。佐伯雄介（藤木直人）とこずえが旧知の仲だと知った須藤由香（うらじぬの）は、佐伯が東京から地方に来たこと自体、こずえが理由だったのではと疑いを深めていた。そして、それは確信に変わり――!?

身動きが取れないこずえは、白戸蓮（大倉空人）にある作戦を委ねる。それは、日下怜治（ジェシー）と“人の心を操り、洗脳する危険人物”エリオット・フィンチ（カイル カード）を面会させるという、驚くべきもの。二人はチェスをしながら、愛や人生について意見を交わし――。怜治はエリオットを仲間に取り込むことが出来るのか!?

白戸が差し入れたスマホで、メッセージを交わすこずえと怜治。“今度こそ、必ず自由になろう。二人で”――。そしてついに、決行前夜！白戸は、エリオットの口からあることを聞かされて――!?そして怜治の身に、思いもよらぬ出来事が降りかかる！

■番組情報

Hulu『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』

毎週日曜日 午前10時新エピソード更新（全5話）

出演

篠原涼子

ジェシー(SixTONES)

桐山漣 志田彩良

沢村玲(ONE N’ ONLY) 市川知宏

大倉空人(原因は自分にある。) 松岡広大 木戸邑弥

うらじぬの カイル カード 梶原叶渚

五頭岳夫 YOUNG DAIS

忍成修吾 弓削智久

藤木直人

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/

Hulu『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』配信ページ

https://www.hulu.jp/punch-drunk-woman/

■【画像】『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2 第4話場面カット