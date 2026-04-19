KKT杯バンテリンレディスオープン女子ゴルフのKKT杯バンテリンレディスオープンは19日、熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で最終日が行われた。首位タイで出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が68で回り、通算14アンダーで優勝。2週前のヤマハレディースオープン葛城に続く今季2勝目で、賞金とともに豪華副賞もゲットした。高橋が今季2勝目を挙げた。優勝賞金1800万円に加え、副賞として高級車ベンツの「A 200 ｄ