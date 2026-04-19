全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新小岩の路地裏酒場店『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』です。潤いにこだわったジューシーなとんかつを好きなお酒で気軽に2021年に立石から移転オープン。コロナ渦で居酒屋営業ができず、この場所が元とんかつ店だったという理由で始めたとんかつが人気に。豚肉は様々な銘柄を積極的に扱い、「岩中豚」や「常陸の輝き」のほか「TOKYO