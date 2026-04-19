本格居酒屋のとんかつが人気　新小岩の隠れ家で銘柄豚を熟成させる店主のこだわりが生む絶品カツ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新小岩の路地裏酒場店『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』です。

潤いにこだわったジューシーなとんかつを好きなお酒で気軽に

2021年に立石から移転オープン。コロナ渦で居酒屋営業ができず、この場所が元とんかつ店だったという理由で始めたとんかつが人気に。

豚肉は様々な銘柄を積極的に扱い、「岩中豚」や「常陸の輝き」のほか「TOKYO X」は一頭買いする。店に届いてから部位ごとに水分を飛ばしながら熟成させ、状態によって再度保湿して寝かすなど納得の潤いになるまで時間をかける。

TOKYO Xの特ロースかつはそのボリュームに驚くが、きめ細かくジューシーで厚みを忘れてしまう。脂身も甘く、体に溶け込むように消えていった。

TOKYO X特ロースかつ単品3190円、肉とうふ450円、セロリサラダ580円、イチローズモルトハイボール770円

『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』（手前から時計回りに）TOKYO X特ロースかつ単品 3190円、肉とうふ 450円、セロリサラダ 580円、イチローズモルトハイボール 770円 常連客がほぼ頼む肉とうふ。八角が効いている。スプラウトセロリのほどよい苦みが箸休めにぴったり。イチローズモルトのハイボールもお値打ちだ

お酒は日本酒から焼酎、泡盛、ハイボール、ワインまで幅広い。

「店主がお酒好きだから、いろんなものをそろえたくなるんです。今後はもっと増やす予定」と妻の王 暁媛さん。

とんかつ以外のつまみも黒板にずらりと並び、どれも手頃な価格で心配になるほど。気軽なとんかつ飲みならぜひ知っておきたい一軒だ。

『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』右／店主・渡部隆一さん、左／王暁媛さん

店主：渡部隆一さん、王暁媛さん「肉の旨みを引き出す自家製昆布塩はダシから作っています」

『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』

新小岩『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』

［店名］『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』

［住所］東京都葛飾区新小岩1-32-8

［電話］080-8441-6367

［営業時間］17時半〜22時（21時半LO）※昼は「とんかつ暁」として11時半〜15時（14時LO）の営業

［休日］月（祝の場合翌休）

［交通］JR総武線新小岩駅南口から徒歩3分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、特ヒレカツの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』の「TOKYO X特ロースかつ」がコレ！きめ細かくジューシーで脂身も甘く体に溶け込むように消える逸品（8枚）