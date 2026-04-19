◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表された。前日のカード２戦目で上沢に９回１死まで無安打無得点投球を許し、４連勝が途切れたオリックスは、試合前時点でリーグ３位の打率３割２分７厘を誇る中川が「４番・右翼」で２試合ぶりに出場。個人としても、チームとしてもリスタートの快音を響かせたいところだ。新外国人のジェリーが、３度目の先発。メジャー経験者の中では史上