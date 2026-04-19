ライトヘビー級10回戦海外ボクシングで衝撃KOが生まれた。18日（日本時間19日）、英国リバプールで行われたライトヘビー級10回戦で、ベンジャミン・ウィテカー（英国）が1ラウンドで仕留め、現地実況も大興奮となった。ウィテカーが豪快に試合を終わらせた。第1ラウンド、残り1分を切ってから強烈な左ボディー。さらに右をヒットさせると、ブライアン・ナウエル・スアレス（アルゼンチン）は崩れ落ちた。試合を配信した「DAZ