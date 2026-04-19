◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年4月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。8回無死からの第4打席で、打撃妨害で出塁した。先頭打者として迎えた初回の第1打席は初球を打ち、一ゴロ失策で出塁。次打者・タッカーの右越え2ランで先制のホームを踏んだ。失策は記録上、出塁とはカウントされず、3回無死からの第2打席もカー