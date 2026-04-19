現地時間４月18日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーと対戦。延長を含む120分間で２−２、その後のPK戦を４−３で制して、６年ぶりの大会制覇を成し遂げた。83分に追いつかれた後、最後の切り札として88分から投入された久保は、ついにプロキャリア初のタイトルを手にした。日曜日の朝、ソシエダ優勝と久保の初タイトル獲得の一報が