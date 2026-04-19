「激アツすぎる」「泣く！」日曜の朝、日本にもたらされた“歓喜の瞬間”にSNS興奮！「歴史に残るやつ」
現地時間４月18日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーと対戦。延長を含む120分間で２−２、その後のPK戦を４−３で制して、６年ぶりの大会制覇を成し遂げた。
83分に追いつかれた後、最後の切り札として88分から投入された久保は、ついにプロキャリア初のタイトルを手にした。
日曜日の朝、ソシエダ優勝と久保の初タイトル獲得の一報がもたらされると、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「キャリア初タイトルおめでとう」
「日本人がスペインの地でタイトルを取ったという事実が嬉しい」
「これは本当に歴史的な瞬間だね」
「泣く！！」
「本当に嬉しすぎる」
「心が熱くなる」
「久保建英のキャリア初タイトルがこのビッグゲームってのがエモすぎる」
「激アツすぎる試合だった。最後まで分からない展開で、この勝ち方は痺れる！」
「ついにタイトル獲得、普通に胸熱。レアル・ソシエダおめでとうすぎるし、これは歴史に残るやつ」
スペインでプレーする日本人としても、初めてとなる主要タイトル獲得。歴史に名を刻んだ試合となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英も歓喜！ソシエダが激闘を制した瞬間
83分に追いつかれた後、最後の切り札として88分から投入された久保は、ついにプロキャリア初のタイトルを手にした。
日曜日の朝、ソシエダ優勝と久保の初タイトル獲得の一報がもたらされると、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「キャリア初タイトルおめでとう」
「日本人がスペインの地でタイトルを取ったという事実が嬉しい」
「これは本当に歴史的な瞬間だね」
「泣く！！」
「本当に嬉しすぎる」
「心が熱くなる」
「久保建英のキャリア初タイトルがこのビッグゲームってのがエモすぎる」
「激アツすぎる試合だった。最後まで分からない展開で、この勝ち方は痺れる！」
「ついにタイトル獲得、普通に胸熱。レアル・ソシエダおめでとうすぎるし、これは歴史に残るやつ」
スペインでプレーする日本人としても、初めてとなる主要タイトル獲得。歴史に名を刻んだ試合となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英も歓喜！ソシエダが激闘を制した瞬間