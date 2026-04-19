「非視界射撃」能力を搭載戦車が敵を撃つためには、これまでは自分の目で目標を見つける必要がありました。しかし、ドローンが戦場を覆う現代では、その行為そのものが危険になりつつあります。前進して敵を直接視認しようとした戦車は、上空の無人機に発見され、砲兵や自爆ドローンの攻撃を受ける可能性が高いからです。もし戦車が自分で目標を見なくても攻撃できるとしたら、この弱点を大きく減らすことができます。【不遇の系