百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。8 月号で地元（東京都葛飾区）最強をかけて植竹希望と対決したが、もうひとり忘れてはいけないビッグな存在がいた！ 葛飾ダービー地元最強はこのプロで間違いなし！ 小西のショットに釘づけになりいろいろ試す武井壮！ 黒ティー（フルバック）からの9ホール対決！だったが…… 武井僕の地