経営トップの個人的な趣味や思想をゴリ押しされると、下で働く社員はたまったものではない。東京都の40代女性（事務・管理／年収900万円）は、前職で役員秘書をしていた頃に体験したという異様なエピソードを明かした。「実権を握っていた副社長がアニメ【ワンピース】の“仲間のために”精神が大好きだった」その異常な愛ゆえに、社内の幹部たちにはとんでもないタスクが課せられていたという。「ワンピースの精神をどう業務に活