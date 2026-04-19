◆関西六大学野球春季リーグ戦第３節１回戦大商大２−０龍谷大（１８日・わかさスタジアム京都）第３節の１回戦２試合が行われ大商大と大院大が先勝した。大商大は右足首を捻挫していた今秋のドラフト候補・春山陽登主将（４年）が「３番・ＤＨ」で今季初スタメン。２安打２得点１盗塁で勝利に貢献した。大院大は２点を追う８回に打者１１人の猛攻で８点を挙げ、逆転勝利を収めた。頼もしい男がスタメンに名を連ねた。侍ジ