家族、辞めてもいいですか？_01【漫画】本編を読む子どもは親を選べない。「自分の親がよその親と違う」と気づくのはいつごろだろうか。朝起きたら、母親はいない。保育園が一緒の子の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子ども時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんのコミックエッセイ「家族、辞めてもいいですか？」を紹介するとともに、本書に込めた思いを聞いた。家族、辞めてもいいで