ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

きれい見えも快適さも、どちらも叶えたい大人女性へ。ナノ・ユニバースが提案する新ボトムシリーズ「GRACETECH PANTS Vol.2」が公開されました。女優の加藤ローサが着こなすスタイルは、初夏にぴったりの軽やかさと華やかさが魅力♡毎日のコーデをもっと自由に楽しめる、注目のパンツをご紹介します。

美しさ×機能性の新定番

「GRACETEC（グレーステック）」は、上品さと機能性を融合した新しいボトムシリーズ。

すっきりとした美シルエットと高機能素材により、長時間でもストレスフリーな履き心地を実現します。オンにもオフにも活躍する万能さで、忙しい日々を支えてくれる一本です。

emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア

選べる2型×豊富なカラー

【GRACETEC】ライトファンクションタックセミワイドパンツ



価格：12,650円（税込）

程よいワイド感で脚のラインを拾わず、上品な印象に。タック入りデザインで腰まわりもすっきり見え、スタイルアップ効果も期待できます。

サイズ：S/M（カラー：ブラック/クリーム/レッド/ブルー）

【GRACETEC】ライトファンクションイージーテーパードパンツ



価格：11,880円（税込）

裾に向かって細くなるテーパードシルエットで、きれいめにもカジュアルにもマッチ。ウエストはイージー仕様で、リラックスした履き心地が魅力です。

どちらも春夏らしいカラー展開で、シンプルなトップスに合わせるだけで旬のコーデが完成します。

サイズ：XS/S/M（カラー：ブラック/クリーム/レッド/ブルー）

加藤ローサが魅せる着こなし

加藤ローサが着こなすスタイリングは、女性らしさと抜け感を両立。軽やかな素材感と美しいラインが、動くたびに自然な美しさを引き立てます。

カラーアイテムを取り入れたコーディネートは、初夏のおしゃれを一層楽しませてくれるはず♡

毎日を心地よく彩る一本♡

ナノ・ユニバースのGRACETECHパンツは、美しさと快適さを両立した頼れる存在。オンにもオフにも活躍し、毎日のコーデをぐっと格上げしてくれます。

加藤ローサのように軽やかに着こなして、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡