¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é

①ÊÄÅ¹¥»ー¥ëÂè1ÃÆ11/26～12/31³«ºÅ
②¸ÂÄê²Á³Ê¡¦¸ÂÄê¿ô¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô
③ÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â

ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª

¤ªÆÀ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹

71Ç¯Ê¬¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¡£¡ØÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¡Ù¤¬¡Ö71Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õº× Âè1ÃÆÊÄÅ¹¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

´ü´Ö¤Ï11·î26Æü(¿å)～12·î31Æü(¿å)¡£

³«Å¹°ÊÍè¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿É´²ßÅ¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÇã¤¤Êª¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª

ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤ä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤Ë³«Å¹µ­Ç°Æü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡£

¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª

ÊÄÅ¹¥»ー¥ë¤ÎÃíÌÜ¡ª

ÉØ¿ÍÉþ¡¦¾®Êª¤ä¥á¥ó¥º¡¢¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£

¿ôÎÌ¡¦¸Ä¿ô¸ÂÄê¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë/¥«¥éー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë

¡ãÍ­Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¡ä

¿ôÎÌ¸ÂÄê33,000±ß～(ËÜ´Û5³¬ÉØ¿ÍÉþ)¡£ÎéÉþ¤ä´§º§Áòº×ÍÑ¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£

À²±«·óÍÑ»±¡¦±«»±

¡ãÍ­Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¡ä

³Æ50ËÜ¸Â¤ê³Æ5,500±ß(ËÜ´Û1³¬ÉØ¿ÍÉþ¾þ»¨²ß)¡£µ¡Ç½À­¤Î¹â¤¤»±¤¬¤ª¼êº¢¤Ë¡£

¥Ë¥Ã¥È³Æ¼ï
·×50Ëç¸Â¤ê³Æ5,500±ß(ËÜ´Û4³¬ÉØ¿ÍÉþ)¡£Åß¤ÎÄêÈÖ¤ò¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¡ª

ÉØ¿Í·¤³Æ¼ï

·×50Â­¸Â¤ê³Æ11,000±ß(ËÜ´Û3³¬ÉØ¿Í·¤)¡£¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡£

¥«¥·¥ß¥ä¥¹¥Èー¥ë

·×50Ëç¸Â¤ê11,000±ß(ËÜ´Û1³¬ÉØ¿ÍÉþ¾þ»¨²ß)¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ò¤ª¼êº¢¤Ë¡£

¥«¥·¥ß¥ä¥Þ¥Õ¥éー

·×50Ëç¸Â¤ê5,500±ß(ËÜ´Û1³¬ÉØ¿ÍÉþ¾þ»¨²ß)¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¥é¥ó¥É¥»¥ëÅ¸¼¨ÉÊ

Á´ÉÊ50%OFF(ËÜ´Û4³¬ ¤á¤¤¥­¥Ã¥º¡ú¥é¥ó¥É)¡£Å¸¼¨ÉÊ¸ÂÄê¤ÎÂçÉýÃÍ°ú¤­¡£

¿Â»Î·¤(24.5cm～26.5cm¡Ë

³Æ11,000±ß(¥á¥ó¥º´Û1³¬¿Â»ÎÍÎÉÊ»¨²ß)¡£ÃËÀ­¸þ¤±¤ÎÄêÈÖ¥µ¥¤¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡£

¥¹ー¥Ä¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³Æ¼ï

¿ôÎÌ¸ÂÄê ³Æ11,000±ß(¥á¥ó¥º´Û4³¬¿Â»ÎÉþ)¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁØ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥×¥é¥¤¥¹¡£

¥°¥ë¥á¤Î¥»ー¥ë¤â½¼¼Â

¥Éー¥Ê¥Ä¤è¤ê¤É¤ê6¸Ä

³ÆÆü10¥»¥Ã¥È¸Â¤ê2,000±ß(ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¥¹¥¤ー¥Ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó)¡£¼êÅÚ»º¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¼

¥ï¥ó¥³¥¤¥óµí¤¹¤­¼ÑÊÛÅö

500±ß(¤Ò¤È¤ê3ÀÞ¤Þ¤Ç³ÆÆü30ÀÞ¸Â¤ê¡¢12/3～12/9¸ÂÄêÈÎÇä¡¢ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó)¡£Ä¶¸ÂÄê¤ÎÃ»´üÈÎÇä¡ª

ËÌ³¤Æ»½©ºú(´Å¸ý4ÀÚ)

100¥Ñ¥Ã¥¯¸Â¤ê1,080±ß(¥á¥ó¥º´ÛÃÏ²¼1³¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó)¡£Á¯ÅÙ½Å»ë¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¡£

Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿

»×¤¤½Ð¤ò°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª

ºÅ»ö¡¦Å¸Í÷²ñ¾ðÊó

¡ã¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ Èþ½ÑÊÄÅ¹¥»ー¥ë¡ä

ÆüËÜ²è¡¢ÍÎ²è¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Ê¤É¤Î°ïÉÊ¡¦Ì¾ÉÊ¤òÂçÊü½Ð¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£

¡¦ËÜ´Û7³¬ºÅ¾ì
¡¦Âè1½µ11/26(¿å)¢ª12/2(²Ð)
¡¦Âè2½µ12/3(¿å)¢ª12/8(·î)

¡ãºÇ¸å¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ð¥¶ー¥ë¡ä

À¤³¦¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¡¦»¨²ß¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¡£ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÊ¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£

¡¦ËÜ´Û7³¬ºÅ¾ì

¡¦11/26(¿å)¢ª12/8(·î)

¡ã¾ïÀßÅ¸¼¨¡ä71Ç¯¤ÎÎò»ËÅ¸

³«Å¹ÅöÆü¤Î¼Ì¿¿(1954Ç¯12·î1Æü)¤äÎòÂå¤Î»æÂÞ¡¦ÊñÁõ»æ¡¢Ì¾Å´¥Ûー¥ë¤Î¸ø±é¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢ºÅ»ö¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤Éµ®½Å»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¡£

Íè¾ì¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Êç½¸¤ä¡¢¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°¤Îµ­²±¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¦¥á¥ó¥º´Û6³¬Ï¢ÍíÄÌÏ©

¡¦11/26(¿å)～2/28(ÅÚ)

³«Å¹ÆüÅöÆü

ºÅ»ö¥Ý¥¹¥¿ー

¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È

¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬52Ãå¤Î

ÁáÃåÂØ¤¨¤Ç»×¤¤½Ð¤òºÆ¸½¡ª

¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó»Ë¾å½é¡ª²áµî¤Î¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó°áÁõ52Ãå¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁáÃåÂØ¤¨¤ÇÈäÏª¡£

Ç¯Îð¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À52Ãå¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢»×¤¤½Ð¤ä³¹¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¤Í¡£

¡¦11/26(¿å)～12/9(²Ð)

³«Å¹µ­Ç°Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È

ÀÇ¹þ7,100±ß°Ê¾å(³ä°ú¸å¡¦1¥ì¥·ー¥È)Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿ÀèÃå3,000Ì¾¤Ë¡ÖÎ¾¸ý²°À§À¶¡×¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡Ö¤á¤¤¤Æ¤Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾Æ°õÆþ Àé¤Ê¤ê²«¿È¤¢¤ó(2¸ÄÆþ)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¥á¥ó¥º´Û6³¬Ï¢ÍíÄÌÏ©¡£¶â·ôÎà¤ä°ìÉôÇä¾ì¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢ÅöÆü¤Î¥ì¥·ー¥È¡¦¤Ò¤È¤ê1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£

¡¦ËÜÅ¹(ËÜ´Û¡¦¥á¥ó¥º´Û)³Æ³¬

¡¦12/1(·î)

Çã¤¤Êª¤â»×¤¤½Ð¤â

Ì¾Å´¤ÇÉ´²ßÅ¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë

ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Ë¡ª

¡ØÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¡Ù¤Ï2026Ç¯2·îËö¤ËÊÄÅ¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£

¡ÖÌ¾Å´É´²ßÅ¹ 71Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õº×¡×¤Ï·¡¤ê½Ð¤·Êª¤«¤é¥¢ー¥È¡¢ÃÏ°è¤Îµ­²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¡¢¤½¤·¤ÆÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë´ë²è¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£

¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë11·îËö～12·î¾å½Ü¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£

Ì¾¸Å²°¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿É´²ßÅ¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÅß¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¾¦ÉÊ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

Å¹ÊÞÌ¾¡§Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹

½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1－2－1

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-585-1111(ÂåÉ½)

±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:00¢¨°ìÉôÇä¾ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mds.e-meitetsu.com/