■日本全国 道の駅伝SP道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点北海道を大移動中の『道の駅伝』！前回に引き続き、第10走者のA.B.C-Z 塚田が自慢の筋肉を活かして道の駅を駆け巡る！今回、塚田がやってきたのは北海道北部にある道の駅「なかがわ」。「スタミ