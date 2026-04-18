■日本全国 道の駅伝SP

道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

北海道を大移動中の『道の駅伝』！

前回に引き続き、第10走者のA.B.C-Z 塚田が自慢の筋肉を活かして

道の駅を駆け巡る！

今回、塚田がやってきたのは北海道北部にある道の駅「なかがわ」。

「スタミナホルモンラーメン」「スタミナ焼きカツカレー」「スタミナ中川ステーキ丼」など、ガッツリ系料理を食べまくって売上No.1を探す！

そんな塚田を悩ませるのは、チャーシューやジンギスカンを24時間販売する「自動販売機」！果たして自動販売機は売上No.1なのか！？

そして、塚田からタスキを受け取る第11走者は、

年間250日以上ロケを行う叩き上げ芸人Wエンジン、チャンカワイ！

北海道内でも有数の稲作地域の道の駅へ！

「ななつぼし」なのか？「ゆめぴりか」なのか？それとも、おにぎりなのか？

チャンカワイが米を食べまくって売上No.1を探す！

そんな中、チャンカワイを悩ませるのは、お米が景品の「クレーンゲーム」！

週末には行列ができるほどの大人気ぶり。

果たしてクレーンゲームは売上No.1なのか！？

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】満島真之介、大谷映美里（＝LOVE）、パンサー

【ロケゲスト】塚田僚一（A.B.C-Z）、チャンカワイ（Wエンジン）

（※順不同）