Photo: ギズモード・ジャパン 世界中で愛用されるDJ機器を手がけてきたAlphaThetaが、14年ぶりにリリースしたDJエフェクター「RMX-IGNITE」。2026年1月末に発売された本機は、高域・中域・低域の3バンドに独立してエフェクトをかけられる新設計のFXセクションと、パフォーマンス志向のサンプラーを搭載し、前機種から大幅な進化を遂げたモデルです。そんな話題の最新DJ機材の実力やいかに？