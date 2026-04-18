Photo: ギズモード・ジャパン

世界中で愛用されるDJ機器を手がけてきたAlphaThetaが、14年ぶりにリリースしたDJエフェクター「RMX-IGNITE」。2026年1月末に発売された本機は、高域・中域・低域の3バンドに独立してエフェクトをかけられる新設計のFXセクションと、パフォーマンス志向のサンプラーを搭載し、前機種から大幅な進化を遂げたモデルです。

そんな話題の最新DJ機材の実力やいかに？ということで、AlphaThetaのオフィスを訪問。実機に触れる機会をいただきましたので、今回はその体験レポートをお届けしたいと思います。

RMX-IGNITEは、2012年の発売以来、多くのDJに支持されてきた名エフェクター「RMX-1000」の後継モデルにあたります。前機種からの大きな進化として挙げられるのが、高域・中域・低域の3バンドにそれぞれ独立したエフェクトをかけられる新しいFX構造。さらに、レバーとノブという2系統の操作体系で計12種類のエフェクトを扱えるほか、サンプラー機能やデジタル接続にも対応するなど、14年分の技術的な進化が凝縮されたモデルとなっています。

今回筆者は、AlphaThetaの「CDJ-3000X」および同社の最新DJミキサー「DJM-V5」がセットアップされた環境でRMX-IGNITEを体験させていただきました。

シンプルな見た目だけど機能は十分

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RMX-IGNITEの本体サイズは幅340.0mm×奥行き213.3mm×高さ72.8mm、重さは約2.3kg。DJブースに設置しても圧迫感のないコンパクトな筐体に、3本のレバー、3つの大型ノブ（ツマミ）、4つのサンプラーパッドが整然と配置されています。

操作パネルのレイアウトは視認性が高く、左側に「SAMPLER」セクション、中央に「3-BAND FX」セクション、右側に「RELEASE ECHO」セクションと左上部にディスプレイという配置となっており、初見でも直感的に各セクションの位置が把握しやすい印象を受けました。

「RMX-IGNITE」のエフェクト操作の中核となるのが、3-BAND FXセクションに搭載された「LEVER FX」と「ISOLATE FX」の2系統です。いずれも高域（HI）・中域（MID）・低域（LOW）の3バンドに独立してエフェクトをかけられる仕組みで、それぞれ6種類のエフェクトが用意されています。

レバーを倒して直感的に遊べる「LEVER FX」

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LEVER FXは、3本の大型レバーを上下に倒すことで瞬間的に音を変化させるセクションです。「ECHO」（ディレイ音の付加）、「REVERB」（残響の付加）、「JUGGLE」（1/2拍のディレイによるリズムずらし）、「REVERSE」（逆再生）、「SOLO」（特定帯域のみを出力）、「STRETCH」（タイムストレッチによる引き伸ばし）の6種類からエフェクトを選択し、3本のレバーで高域・中域・低域のどの帯域に適用するかを操作します。

たとえば「ECHO」を選んで高域のレバーだけを倒せば、ボーカルやシンセの帯域にだけエコーが加わるといった具合です。レバーをON方向に倒すとスプリングで自動的に戻る瞬間的な効果、HOLD方向に倒すと効果が持続するラッチ動作と、ひとつのレバーで2種類の使い方ができるのもポイントです。また、各レバーには「SUB PARAMETER」ノブが付属しており、エフェクトの質感を微調整することもできます。

ノブでじわじわと音を変化させる「ISOLATE FX」

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一方、ISOLATE FXは3つの大型ノブによる操作で、じわじわと音を変化させていくセクション。「TAPE ECHO」（テープ風の温かみのあるディレイ）、「REVERB」（残響）、「DRIVE」（歪み）、「FILTER」（フィルター）、「DUCKER」（サイドチェイン風のうねり）、「RHYTHM」（リズムパターンの組み換え）の6種類が用意されています。ノブを右に回すとエフェクトが深くかかり、左に回すと対象帯域の音量が下がるアイソレーター的な動作になります。つまり1つのノブで「エフェクトをかける」と「帯域をカットする」の両方が行なえる設計です。こちらにもSUB PARAMETERノブが付いています。

実際に全エフェクトを一通り試してみましたが、特に印象的だったのは、この2系統を同時に使えるという点です。ISOLATE FXのノブでじわじわとフィルターをかけながら、LEVER FXでECHOを瞬間的に重ねるといった操作を行なうと、最大6エフェクトが同時に適用され、既存のトラックがまるで別の楽曲のように変貌していきます。

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帯域ごとにエフェクトの種類や深さを自由に組み合わせられるので、「このトラックをこう変えたい」という感覚的なイメージがそのまま音になる体験は、非常に刺激的でした。しかも、かけすぎたと感じたら「RELEASE ECHO」機能でワンアクションですべてのエフェクトをリセットできるので、躊躇することなく大胆な操作を試すことができます。

フィンガードラムもOKな「SAMPLER」セクション

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さらに「SAMPLER」セクションでの体験も印象的でした。RMX-IGNITEには4つの「SAMPLE TRIGGER」パッドが搭載されており、本機にプリロードされた20種類のサンプル音源や、USBデバイスから読み込んだ自分のサンプルを演奏することができます。

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今回はプリセットの中からTR-909のドラムサンプルを選んで試してみました。パッドを指で叩くとキック、ハイハット、クラップといったドラム音が鳴り、思わずフィンガードラムに没頭。TR-909のテクニカルな操作で知られるジェフ・ミルズ気分をほんの少しだけ味わえました。

また「GROOVE ROLL」機能では、「SAMPLE ROLL」ボタンを複数同時に押すことで、異なる拍分割が組み合わさった有機的なロールパターンが生成されます。単純な連打ではなく、アクセントや強弱の変化が加わるため、ビルドアップの表現の幅が大きく広がると感じました。いろいろな組み合わせを試しましたが、押すボタンの組み合わせによって結果が変わるので、偶然生まれるパターンに驚かされることもあり、純粋に楽しめました。

そして、サンプラー機能の楽しさをさらに広げてくれるのが「SAMPLER COLOR FX」です。サンプル音にだけ適用できる専用エフェクトで、「FILTER」や「PITCH」など6種類をノブひとつで操作できます。先述の3-BAND FXとは完全に独立して動作するため、楽曲本体のエフェクトとサンプルのエフェクトを個別にコントロールできるのは実用的だと感じました。ただし、パッドの数が4つとやや少なめなのは気になりました。MPCなどでフィンガードラムのスキルを持っているDJにとっては、倍くらいのパッド数があれば、さらに表現の幅が広がりそうです。

「MULTI I/O」に対応しセットアップは簡単

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接続面では、USB Type-Cケーブル1本で対応DJミキサーとデジタル接続できる「MULTI I/O」に対応した点が前機種からの大きな進化です（現時点での対応機種はDJM-V5のほか、DJM-A9、DJM-V10の3機種）。ケーブル1本で完結するセットアップは非常にスマートで、さらにCDJ-3000Xなどの対応プレーヤーやrekordboxとBPM情報を共有できる「PRO DJ LINK」にも対応しているため、テンポに同期した正確なエフェクト操作が可能になります。

また、RMX-IGNITEには1/4インチTSジャックによるアナログ入出力端子も搭載されています。汎用的なオーディオ端子のため、上記3機種以外のミキサーやその他のオーディオ機器とも接続でき、幅広い環境でエフェクターとして活用できます。

メーカー担当者によると、その場合でも「AUTO」モードによる入力音声からのBPM自動測定が機能するため、「PRO DJ LINK」環境がなくてもある程度のテンポ追従が可能とのこと。高価なPRO DJ LINK対応機材を揃えなくても、RMX-IGNITEの基本的な機能は十分に活用できるという点は、使用する上で大きなポイントだと思いました。

DJ次第で新たな表現を追求できる一台

Photo: ギズモード・ジャパン

ちなみに価格は約18万円（市場想定価格税込184,800円）。決して安くはありませんが、14年ぶりのフルモデルチェンジで「3-BAND FX」、サンプラー、デジタル接続と大幅なアップデートが図られていることを考えると、妥当な価格設定だと思います。

直感的な操作で同じトラックからまったく異なる表情を引き出せる手軽さと、経験を積むほどに可能性が広がる奥深さを併せ持つRMX-IGNITE。必ずやDJの現場で心強い味方になってくれることでしょう。その手応えは十分にありました。

Source: AlphaTheta