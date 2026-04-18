アイドルグループ・日向坂46の金村美玖が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】トレンドカラーでクールに魅せる金村美玖Daniel Wellingtonのステージではベージュのロングトレンチに青のシャツを合わせ、ゆるめの黒のパンツというマニッシュな出で立ちを披露。ランウェイでは手を振りながら余裕の笑みもみせた。『GirlsAward