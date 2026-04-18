待ちに待った家族旅行。少しでも安く済ませようと、数ヶ月前から比較サイトに張り付き、やっとの思いで予約した京都の温泉旅館。1泊1万5000円×家族4人で2泊、合計12万円をクレジットカードで事前決済したら、「これで京都では手ぶらで楽しめるぞ！」とガッツポーズをする人も多いのではないでしょうか。 しかし、長旅の末に宿に到着し、フロントでチェックイン手続きをしていると、スタッフから笑顔で「宿泊税