注射のために動物病院にやってきたサモエドの、へっぴり腰全開の歩き方が「可愛すぎる！」と反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で48万5000回再生を突破し、「注射頑張ったね！」「吹いたｗｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：注射を怖がる大型犬→3人がかりで病院へ連れて行った結果、へっぴり腰になり…まさかの『歩き方』】 大人3人がかりで病院の中へ Instagramアカウント「tata_