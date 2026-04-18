4月18日は、スーパーマンが初登場した日として知られる「スーパーマンの日」。この記念すべき日に、スーパーマンの“血縁”として知られるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルが主人公の新作映画『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）の続報として、日本語吹替版30秒予告と日本版本ビジュアルが解禁。あわせて、スーパーマン／クラーク・ケント役の日本語吹替を武内駿輔が前作に続いて担当することも発表された。【動画】